Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский уволил главу ГПСУ

Комментариев: 1
Цигикало больше не возглавляет Госпогранслужбу Украины.
Зеленский подписал указ об увольнении главы ГПСУ
Зеленский подписал указ об увольнении главы ГПСУ
EPA/UPG

Читай также: Пограничники получили от США современные катера Safe Boat 27

Президент Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы. Об этом говорится в указе на сайте президента.

“Освободить Цигикало Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины“, - говорится в тексте указа.

Читай также: Выходка Мерзликина на границе с Украиной: появилась реакция ГПСУ и самого актера

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав СНБО и сам его возглавил.

Также ранее сообщалось, что с начала года в Украину не пустили около 17 тысяч человек.

Поделись:
Теги: Зеленский, ГПСУ, указ, увольнение, Цигикало
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ШтормЗайцев    31.05.2019, 18:44
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
І хто з квартвльних клоунів займе цю посаду ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь