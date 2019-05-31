Зеленский уволил главу ГПСУ

Цигикало больше не возглавляет Госпогранслужбу Украины.

Читай также: Пограничники получили от США современные катера Safe Boat 27

Президент Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы. Об этом говорится в указе на сайте президента.

“Освободить Цигикало Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины“, - говорится в тексте указа.

Читай также: Выходка Мерзликина на границе с Украиной: появилась реакция ГПСУ и самого актера

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав СНБО и сам его возглавил.

Также ранее сообщалось, что с начала года в Украину не пустили около 17 тысяч человек.