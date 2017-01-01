Зеленский внес в Раду законопроект о голосовании военных

Президент внес очередной законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о голосовании военнослужащих. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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Сегодня, 31 мая, законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих №10356, инициатором которого стал президент Зеленский, был зарегистрирован в Верховной Раде.

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Текст законопроекта, касательно голосования военнослужащих, пока не опубликовали. Вероятно, содержание можно будет увидеть ближе к дате рассмотрения депутатами украинского парламента.

Напомним, Разумков заявил, что законы об импичменте и депутатской неприкосновенности должны принять одним пакетом. Разумков аргументировал пакетное принятие закона об импичменте и снятии неприкосновенности с депутатов.