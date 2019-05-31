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"Надеюсь на продолжение санкций против РФ" - Зеленский

Комментариев: 8
Президент выразил надежду, что санкции будут продолжены до момента, пока нам не вернут все территории.
Зеленский выразил надежду на продолжение санкций против РФ
Зеленский выразил надежду на продолжение санкций против РФ
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ к деоккупации всех украинских территорий. Об этом он заявил во время переговоров с главами МИД Швеции и Польши, передает “Новое время“.

“Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью“, - сказал Зеленский.

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В свою очередь, руководители МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку территориальной целостности Украины, возвращение всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также интеграцию в Европейский Союз.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил новый состав СНБО.

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Теги: санкции, ЕС, РФ, Швеция, Польша, Зеленский, Украина
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Комментариев (8)
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Krotol2    31.05.2019, 18:34
Оценка:  -9
Krotol2
Во бараняра.На парламенских выборах положим на твою партию толстый член
doc1    31.05.2019, 18:35
Оценка:  +1
doc1
На парламентских его партия более 20-25% и так не набирала даже если членорылые будут член на него ложить!
WTF2wtf    31.05.2019, 18:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
Бот, виртуалы-многостаночники на выборах не катят
WTF2wtf    31.05.2019, 18:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Особенно российские бюджетники аниукраинского направления
ira0957    31.05.2019, 18:32
Оценка:  -8
ira0957
квартальный баран
doc1    31.05.2019, 18:34
Оценка:  +5
doc1
Ира ты вчера сосала у всего квартала, а сегодня они бараны? Шо шлюха не заплатили?
Krotol2    31.05.2019, 19:03
Оценка:  -1
Krotol2
А ты сосешь за нал или по без налу
Letohradek    31.05.2019, 18:12
Оценка:  +3
Letohradek
А где же комментарии из-запаребриковых ботов?
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