"Надеюсь на продолжение санкций против РФ" - Зеленский

Президент выразил надежду, что санкции будут продолжены до момента, пока нам не вернут все территории.

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Президент Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ к деоккупации всех украинских территорий. Об этом он заявил во время переговоров с главами МИД Швеции и Польши, передает “Новое время“.

“Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью“, - сказал Зеленский.

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В свою очередь, руководители МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку территориальной целостности Украины, возвращение всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также интеграцию в Европейский Союз.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил новый состав СНБО.