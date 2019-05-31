"Надеюсь на продолжение санкций против РФ" - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против РФ к деоккупации всех украинских территорий. Об этом он заявил во время переговоров с главами МИД Швеции и Польши, передает “Новое время“.
“Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью“, - сказал Зеленский.
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В свою очередь, руководители МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку территориальной целостности Украины, возвращение всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также интеграцию в Европейский Союз.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил новый состав СНБО.