Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мосийчук опубликовал доказательства, что не приходил на эфир пьяным

Комментариев: 3
Нардеп опубликовал фото с медицинскими справками.
Мосийчук опубликовал медицинские справки
Мосийчук опубликовал медицинские справки
кадр из видео

Читай также: Мосийчук объяснил свой “пьяный” вид

Народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал доказательства того, что он действительно перенес тяжелую операцию накануне телевизионного эфира, после которого его заподозрили в злоупотреблении алкоголем. Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

Мое отсутствие на заседаниях Верховной Рады, отмененные встречи, отмененные эфиры, или неоднозначное впечатление, которое могло сложиться у зрителей - у всего, что имело место в последнее время, к сожалению, довольно досадное объяснение, - написал нардеп.

Читай также: Обычный рабочий день: Нардеп Добродомов в Раде увлекся гонками

Он также опубликовал фото медицинских документов, которые подтверждают его болезнь и длительное лечение.

Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что "било" по организму, несколько раз наркоз, но к счастью болезнь удалось обуздать, - подытожил нардеп.

Напомним, Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир. СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.

Поделись:
Теги: Мосийчук, фб, эфир, болезнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
SANDMAN    31.05.2019, 18:37
Оценка:  +1
SANDMAN
Свинья!
СтальнаяКрыса    31.05.2019, 18:28
Оценка:  -4
СтальнаяКрыса
Не надо было в своё время вес большой набирать, а потом сбрасывать, здоровье было бы намного лучше, и не понадобилось бы сложное лечение. А так я верю что он был трезв.
Patriot2017    31.05.2019, 18:30
Оценка:  +3
Patriot2017
поцелуй его в дёсна!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь