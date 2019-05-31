Мосийчук опубликовал доказательства, что не приходил на эфир пьяным

Нардеп опубликовал фото с медицинскими справками.

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Народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал доказательства того, что он действительно перенес тяжелую операцию накануне телевизионного эфира, после которого его заподозрили в злоупотреблении алкоголем. Об этом Мосийчук написал на своей странице в Facebook.

Мое отсутствие на заседаниях Верховной Рады, отмененные встречи, отмененные эфиры, или неоднозначное впечатление, которое могло сложиться у зрителей - у всего, что имело место в последнее время, к сожалению, довольно досадное объяснение, - написал нардеп.

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Он также опубликовал фото медицинских документов, которые подтверждают его болезнь и длительное лечение.

Процесс лечения вышел сложный: сильные боли, прием большого количества лекарств, что "било" по организму, несколько раз наркоз, но к счастью болезнь удалось обуздать, - подытожил нардеп.

Напомним, Мосийчук пришел пьяный на прямой эфир. СМИ заподозрили депутата Игоря Мосийчука в нетрезвом состоянии во время выступления на одном из телеканалов.