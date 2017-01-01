"Завтра - лето, но зима близко": Зеленский провел первое заседание СНБО

Президент призвал присутствующих заняться проблемой угольной отрасли.

Зеленский обещает решения по угольной отрасли через две недели president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что позавчера он посетил шахту “Лесная“ во Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

“Два года назад погибли восемь горняков на шахте Степная “ГП “Львовуголь“. Недавно погибли 17 шахтеров на шахте “Схидкарбон“ у Луганска“.

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“Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали“, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы. “Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция“, - говорит Зеленский.

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Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения. “Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей“, - отметил президент.

Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников, добавил он.

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“Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону“, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков.

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С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии. “Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры“, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение санкций против России, пока все территории не будут возвращены Украине.