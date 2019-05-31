Горсовет Харькова закупил деревья по 300 тысяч за штуку - СМИ

Коммунальное предприятие Харьковзеленстрой заказало деревьев на 14,8 млн грн. Одними из самых дорогих оказались грабы по 294 тысяч гривен за штуку.

У Кернеса также купили елки по четверть миллиона грн за штуку Жмеринка.City

Специализированное коммунальное предприятие Харьковзеленстрой Харьковского горсовета, председателем которой является Геннадий Кернес, заказало у ООО Голландские розы деревьев на 14,8 млн грн, сообщает издание Наші гроші.

Так, по информации СМИ, Харьковзеленстрой заказал 11 грабов Фастигиата формы цилиндра высотой 8 м и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тысяч гривен. На рынке можно найти немецкие грабы по 76 тысяч гривен.

Одними из самых дорогих деревьев также являются пять елей Глаука высотой 8-9 м с пятью формированиями корневой системы по 248 тысяч гривен. При этом на рынке ели высотой 8-9 м можно найти по 28 тысяч гривен.

Всего было заказано около 1,5 тысячи деревьев, которые поставят в этом году. Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,4 миллиона гривен.

Гарантийный срок составляет один год. Однако поставщик не несет обязанности перед заказчиком по результатам ненадлежащих условий ухода, таких как высадка деревьев с нарушением норм, не обеспечение полива при засушливой погоде или не внесение удобрений.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Крещатике заменят знаменитые каштаны на платаны. Столичные власти объяснили, что каштаны не выдерживают современных условиях города. А платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

Напомним, в августе 2017 года в Киеве на Крещатике засохли каштаны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet