Полиции в аэропортах и на вокзалах раздали пистолеты-пулеметы МР-5
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Полиция с сегодняшнего дня начала дежурить в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетами-пулеметами МР-5. Об этом а Twitter написал глава Национальной полиции Сергей Князев.
Обіцяли — виконали— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 31 травня 2019 р.
Сьогодні перше чергування в аеропортах і на залізничних вокзалах з пістолетом-кулеметом МР-5.
Європейські поліцейські в європейській країні. pic.twitter.com/g4CERl4UoG
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“Обещали - выполнили. Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР-5“, - говорится в сообщении.
“Европейские полицейские в европейской стране“, - похвастался глава Нацполиции и приложил фото в доказательство.
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Напомним, ранее сообщалось, что украинская полиция вернула Франции похищенную картину стоимостью $1,5 млн.