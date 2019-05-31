Полиции в аэропортах и на вокзалах раздали пистолеты-пулеметы МР-5

С сегодняшнего дня оружие у правоохранителей в аэропортах обновили согласно европейским стандартам.

Полиция дежурит в аэропортах и на вокзалах с новым оружием twitter.com/knyazevsergii

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Полиция с сегодняшнего дня начала дежурить в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетами-пулеметами МР-5. Об этом а Twitter написал глава Национальной полиции Сергей Князев.

Князев показал полицейским с новыми пистолетами-автоматами twitter.com/knyazevsergii

Обіцяли — виконали



Сьогодні перше чергування в аеропортах і на залізничних вокзалах з пістолетом-кулеметом МР-5.



Європейські поліцейські в європейській країні. pic.twitter.com/g4CERl4UoG — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 31 травня 2019 р.

Полицейским обновили пистолеты-автоматы по западным стандартам twitter.com/knyazevsergii

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“Обещали - выполнили. Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР-5“, - говорится в сообщении.

“Европейские полицейские в европейской стране“, - похвастался глава Нацполиции и приложил фото в доказательство.

Полиция начала дежурство в аэропортах с пистолетами-пулеметами МР-5 twitter.com/knyazevsergii

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Напомним, ранее сообщалось, что украинская полиция вернула Франции похищенную картину стоимостью $1,5 млн.