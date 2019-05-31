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Полиции в аэропортах и на вокзалах раздали пистолеты-пулеметы МР-5

Комментариев: 3
С сегодняшнего дня оружие у правоохранителей в аэропортах обновили согласно европейским стандартам.
Полиция дежурит в аэропортах и на вокзалах с новым оружием
Полиция дежурит в аэропортах и на вокзалах с новым оружием
twitter.com/knyazevsergii

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Полиция с сегодняшнего дня начала дежурить в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетами-пулеметами МР-5. Об этом а Twitter написал глава Национальной полиции Сергей Князев.

Князев показал полицейским с новыми пистолетами-автоматами
Князев показал полицейским с новыми пистолетами-автоматами
twitter.com/knyazevsergii

Полицейским обновили пистолеты-автоматы по западным стандартам
Полицейским обновили пистолеты-автоматы по западным стандартам
twitter.com/knyazevsergii

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“Обещали - выполнили. Сегодня первое дежурство в аэропортах и на железнодорожных вокзалах с пистолетом-пулеметом МР-5“, - говорится в сообщении.

“Европейские полицейские в европейской стране“, - похвастался глава Нацполиции и приложил фото в доказательство.

Полиция начала дежурство в аэропортах с пистолетами-пулеметами МР-5
Полиция начала дежурство в аэропортах с пистолетами-пулеметами МР-5
twitter.com/knyazevsergii

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Напомним, ранее сообщалось, что украинская полиция вернула Франции похищенную картину стоимостью $1,5 млн.

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Теги: Нацполиция, аэропорты, оружие, пистолет-пулемет, МР5, Князев
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Комментариев (3)
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Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 18:54
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Кто-то денежку зарабатывает))) дайте этим брэгарям пакеты с метками, больше толку будет, дрыщи пэтэушные с одной извилиной)))
Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 18:54
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
Пакеты с семками))
Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 18:59
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Мусарьё минуса начинает лепить))) Значит правду про продажных, тупых шлюх написала))))
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