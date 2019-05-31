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Под Ровно из-за "героев парковки" умерла женщина, пока ждала спасателей

Комментариев: 4
В пожарной службе указали, что спасатели задержались секунд на 40, которые и были решающими.
Фото сделано, когда спасатели возвращались после пожара
Фото сделано, когда спасатели возвращались после пожара
facebook.com/people/Сергій Бєлка

В Ровенской области в пгт Клевань автомобиль пожарной бригады не смог доехать до места происшествия из-за припаркованных на обочине автомобилей. В результате скончалась пенсионерка.

Об этом написал работник ГСЧС Сергей Белка.

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Он указывает, что по улице Тихой проезд полностью заградили и пожарный автомобиль был вынужден объезжать, из-за чего “потерял драгоценное время“.

Сергей также указал, что только после того, как спасатели решили сфотографировать “героев парковки“, владельцы машин начали убирать их с обочины.

Известно, что умершей было 90 лет и у нее в доме случилось короткое замыкание электросети, в результате чего возник пожар. 

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Сосед пенсионерки говорит, что женщина провела в огне часа три. В пожарной службе указали, что спасатели задержались секунд на 40, которые и были решающими.

Ранее сообщалось, в Киеве на Новопечерских липках девушка припарковалась на газоне и бурно реагировала на замечания охраны.

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Теги: парковка, пожар, пожарные, спасатели, смерть, Ровенская область, пенсионерка
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Комментариев (4)
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i-Dex    31.05.2019, 19:39
Оценка:  +3
i-Dex
а що, подати до суду за Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами по 286 Кримінального, що спричинили смерть потерпілого, тяжко? припаркувалися не у відповідності до ПДР, заблокували проїзд -- нехай сидять, кляті тупі виродки.
i-Dex    31.05.2019, 19:42
Оценка:  +1
i-Dex
і пожежників до дисциплінарної, як мінімум, -- не треба було тупити, таранити виродків - і все!
kin78    31.05.2019, 20:33
Оценка:  +1
kin78
знайшли крайніх, пожежників, геніально. Це ти крайня, суспільного запиту на зміну законів нема,це за Саакашвілі та бог зна кого ще по 10-50 000 можуть вийти,бляхарі митингують.А це нікому не тре. Нема прав у рятівників псувати майно інших.Якби треба було б, вийшли під Раду, за тиждень би прийняли
Антибес    31.05.2019, 19:38
Оценка:  -1
Антибес
Спалить этого"героя"в его скотовозке!
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