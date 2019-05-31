Под Ровно из-за "героев парковки" умерла женщина, пока ждала спасателей

В пожарной службе указали, что спасатели задержались секунд на 40, которые и были решающими.

В Ровенской области в пгт Клевань автомобиль пожарной бригады не смог доехать до места происшествия из-за припаркованных на обочине автомобилей. В результате скончалась пенсионерка.

Об этом написал работник ГСЧС Сергей Белка.

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Он указывает, что по улице Тихой проезд полностью заградили и пожарный автомобиль был вынужден объезжать, из-за чего “потерял драгоценное время“.

Сергей также указал, что только после того, как спасатели решили сфотографировать “героев парковки“, владельцы машин начали убирать их с обочины.

Известно, что умершей было 90 лет и у нее в доме случилось короткое замыкание электросети, в результате чего возник пожар.

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Сосед пенсионерки говорит, что женщина провела в огне часа три. В пожарной службе указали, что спасатели задержались секунд на 40, которые и были решающими.

Ранее сообщалось, в Киеве на Новопечерских липках девушка припарковалась на газоне и бурно реагировала на замечания охраны.