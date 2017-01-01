Партнер Одесского аэропорта отрицает "незаконную прослушку" в терминале

В Одесском аэропорту также заявили, что жучки у них не устанавливали и опровергают утечку информации.

В международном аэропорту Одесса отсутствовало оборудование для скрытого видеонаблюдения или прослушивания. Об этом говорится в заявлении ООО Профи-ИТ, которое прокуратура Одесской области подозревает в организации утечки частной информации из аэропорта.

"Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, которые предупреждали о видеонаблюдении", - отмечается в заявлении.

Компания также подчеркивает, что Приморский районный суд Одессы разрешил провести обыски только в помещениях, арендованных ООО Профи-ИТ, но правоохранители несанкционированно обыскали и другие помещения аэропорта.

"Считаем, что проведенная акция не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес", - считают в ООО Профи-ИТ. Компания намерена обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Сам аэропорт Одесса также отрицает наличие прослушки в его помещениях.

"В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО "Международный аэропорт Одесса" незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в официальном заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту нашли "прослушку". Прокуратура Одесской области заявила о раскрытии канала незаконной утечки частной информации из помещений одесского аэропорта.

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