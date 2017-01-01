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Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА

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Главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки.
Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая
Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении №56/2019-рп.

Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.

Ранее Госбюро расследований задержало столичных налоговиков за вымогательство 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из одесских предприятий.

В Ровенской области задержали чиновника на взятке в 400 тысяч.

 

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Теги: коррупция, взятка, чиновник, чиновники, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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