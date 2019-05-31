Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главы Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука за получение взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
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В распоряжении говорится, что согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины Дмитрука Сергея Васильевича нужно отстранить от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области.
Известно, что Дмитрука , а также начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки.
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Дмитрук и начальник отдела РГА в марте требовали от женщины неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. Чиновников после этого задержали, а предмет преступления изъяли.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что в Украине идет две войны. Зеленский указал, что Украина воюет и с Россией, и с коррупцией.