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Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА

Комментариев: 1
Главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки.
Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая
Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главы Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука за получение взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

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В распоряжении говорится, что согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины Дмитрука Сергея Васильевича нужно отстранить от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области.

Известно, что Дмитрука , а также начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки.

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Дмитрук и начальник отдела РГА в марте требовали от женщины неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. Чиновников после этого задержали, а предмет преступления изъяли.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что в Украине идет две войны. Зеленский указал, что Украина воюет и с Россией, и с коррупцией.

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Теги: коррупция, взятка, чиновник, чиновники, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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Letohradek    31.05.2019, 20:34
Оценка:  -1
Letohradek
Надо же ... Вот это подвиг ))))) Зэбилы счастливы )))
Антибес    31.05.2019, 19:20
Оценка:  +1
Антибес
Респект!
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