Житель Запорожья убил жену на глазах у ребенка и повесился

В Запорожье мужчина зарубил жену и пытался убить двухлетнего сына, после чего повесился. Ребенок сутки находился в квартире с телами своих погибших родителей.

В Запорожье мужчина зарубил топором свою жену и пытался повесить 2-летнего сына, после чего повесился сам. Об этом УНИАН сообщил глава Запорожского областного центра скорой медицинской помощи Константин Малашенко. Вызов медикам поступил сегодня, 31 мая, по одному из адресов в Коммунарском районе Запорожья.

Врачей и полицию вызвали соседи, которые на протяжении суток слышали плач ребенка. По словам Малашенко, в квартире обнаружили тело женщины, которую зарубили топором, а также ее повешенного мужа.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство после того, как убил жену. Он добавил, что ребенок сутки находился в квартире с телами погибших родителей. Сейчас с ребенком работают медики.

"Но это еще не все. На шее у ребенка следы от повешения. Ирод пытался повесить 2-летнего ребенка. К счастью, ребенок вне опасности, осмотрен медиками и отправлен в заботливые руки педиатров", - сообщил Малашенко.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь. Родителям, лишенным прав из-за алкоголизма, активисты помогли вернуть девочку из приемной семьи. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.

Родители скрывали преступление восемь месяцев. Теперь им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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