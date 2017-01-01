По предварительной информации, имена новых переговорщиков станут известны 5 июня.

Зеленский на следующей неделе назначит новых участников контактной группы по Донбассу president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назовет имена новых представителей в контактной группе по Донбассу уже на следующей неделе.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Павел Климкин, передают Вести.

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Климкин указывает, что Зеленский назначит новую команду на следующей неделе, а работа трехсторонней переговорной группы будет полностью обновлена.

По предварительной информации, имена новых переговорщиков станут известны 5 июня.

В обновленной команде будут и новые, и знакомые лица.

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Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА. Известно, что главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки.

Также у Зеленского заявили, что законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности парламентарии должны принять одним пакетом. Лидер политической партии “Слуга народа” и близкий соратник президента Зеленского Дмитрий Разумков уверен, что эти два закона должны быть приняты одним пакетом потому, что сильно взаимосвязаны. При этом соратник Зеленского акцентировал, что команда президента готова выполнять свои предвыборные обещания в полной мере.