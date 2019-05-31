Глава МИД Польши назвал различия между Порошенко и Зеленским

Дипломат отмечает, что политики отличаются по поведению, но он уверен, что политика Зеленского по защите Украины будет подобна политике Порошенко.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что Зеленский сохранит прозападный внешнеполитический курс Украины. Об этом он заявил после встречи с Зеленским в пятницу, 31 мая, в Киеве, отвечая на вопрос Европейской правды.

Чапутович подчеркнул, что имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины. "За последние шесть месяцев я дважды виделся с президентом Порошенко и дважды президентом Зеленским", - напомнил он.

"У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же - с проевропейская политика, они оба стремятся улучшить уровень жизни украинский, а также разрешить конфликт на Донбассе", - министр.

Чапутович отдельно подчеркнул, что он уверен в ориентации Зеленского на Запад. "Главное направление международной политики безусловно останется прежним - проевропейским, прозападным", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши. В ходе встречи были обсуждены поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, восстановления мира на Донбассе и дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС.

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