Зеленский планирует поездку в Париж

Президент Украины изъявил огромное желание работать над усилением украинско-французских отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время поедет в Париж. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Интерфакс-Украина.

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Ле Дриан указал, что украинский глава государства прилетит в Париж в ближайшее время. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить Зеленского и подготовится к этому визиту.

Глава МИД Франции говорит, что он с Зеленским обсудил украинско-французские отношения.

Президент Украины изъявил огромное желание работать над усилением двухсторонних отношений и делать это, по словам Ле Дриана, “путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес“.

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Ранее сообщалось, что западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем говорит, что им интересно и хочется узнать больше о том, что новое руководство Украины намерено сделать, и какие контакты можно установить между Европейским Союзом и Украиной.