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Зеленский планирует поездку в Париж

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Президент Украины изъявил огромное желание работать над усилением украинско-французских отношений.
Зеленский собирается поехать в Париж
Зеленский собирается поехать в Париж
facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время поедет в Париж. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Интерфакс-Украина.

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Ле Дриан указал, что украинский глава государства прилетит в Париж в ближайшее время. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить Зеленского и подготовится к этому визиту. 

Глава МИД Франции говорит, что он с Зеленским обсудил украинско-французские отношения.

Президент Украины изъявил огромное желание работать над усилением двухсторонних отношений и делать это, по словам Ле Дриана, “путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес“.

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Ранее сообщалось, что западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем говорит, что им интересно и хочется узнать больше о том, что новое руководство Украины намерено сделать, и какие контакты можно установить между Европейским Союзом и Украиной.

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Теги: Зеленский, Париж, визит, глава мид, Франция, Макрон
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    31.05.2019, 21:35
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
"Увидеть Париж - и умереть"!
Letohradek    31.05.2019, 20:56
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно, будет ли интересовать зэбилов, за чей счет будет поездка?
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