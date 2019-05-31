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В Париже готовят встречу Макрона и Зеленского

Комментариев: 2
Президент Украины в ближайшее время планирует посетить Париж и встретится с Макроном, сообщил глава МИД Франции.
Зеленский посетит Францию в ближайшее время
Зеленский посетит Францию в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским в пятницу, 31 мая, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский свой первый визит за рубеж совершит в Брюссель 5 июня. 

Перед этим замглавы АП Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия.

 

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Теги: Париж, визит, Президент Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колорад    31.05.2019, 22:08
Оценка:  0
Колорад
Зеленский казав що первоочередная задача остановить гражданскую войну в Украине. Я надеялся он поедет в Луганск и Донецк договариваться о мире. А он только побывал в окопах вооруженных сил майдана и в Париж. И цей бреше....
ira0957    31.05.2019, 21:26
Оценка:  -1
ira0957
тупой и ещё тупее
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