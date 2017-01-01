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Одесскую тюрьму законсервировали после бунта

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В колонии содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.
Заключенных переведут в другие тюрьмы
Заключенных переведут в другие тюрьмы
dumskaya.net

Специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных. Об этом сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы.

Сейчас в колонии фактически содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.

Также во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.

Кроме того, в непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участке усиленного контроля.

"Учитывая это, членами комиссии единогласно принято решение оптимизировать деятельность государственного учреждения "Южная исправительная колония (№ 51)" путем консервации", - отметили в ведомстве.

Ранее произошел бунт в одесской колонии, который попал на видео. Сообщалось, что во время бунта пострадали 15 силовиков.

 

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Теги: тюрьма, Минюст, Одесса, Минюст Украины, колония, бунт
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Источник: korrespondent.net

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