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Зеленский не позвал Луценко на совещание СНБО

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Генпрокурора не пригласили в Администрацию президента на совещание членов СНБО. При этом Луценко не исключен из состава Совета.
Заседание СНБО 31 мая
Заседание СНБО 31 мая
Facebook/Лариса Сарган

Президент Владимир Зеленский провел сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что Луценко не исключили из состава СНБО.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

Она также выразила надежду, что "эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

Как сообщалось, президент созвал СНБО после аварии на шахте Лесная, где погибли два горняка. Перед заседанием он сменил состав Совбеза.

 

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Теги: Луценко, СНБО, Владимир Зеленский, Юрий Луценко
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Источник: korrespondent.net

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