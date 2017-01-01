Выборы-2019: Тарута ''слился'' с Тимошенко

Партия Основа Сергея Таруты пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с Батькивищиной Юлии Тимошенко.

Возглавляемая Сергеем Тарутой партия Основа пойдет на досрочные парламентские выборы вместе с партией Батькивищина во главе с Юлией Тимошенко. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы в пятницу, 31 мая.



"Партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - сказал Тарута.



По словам политика, прежде всего произойдет объединение идеологических платформ партии Основа и Батькивщины в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране.



Тарута считает, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.







Минюст оценил возможность отмены выборов По словам председателя партии Основа Андрея Николаенко, в общий список кандидатур двух политсил будут входить самые рейтинговые и авторитетные люди, которых порекомендуют и согласуют политсоветы партий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet