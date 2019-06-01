Под Днепром мальчик нашел пистолет и прострелил себе руку

Травма оказалось достаточно серьезной. Медикам оставалось лишь ампутировать часть фаланги мальчика.

Пистолет, из которого был сделан выстрел Информатор

В детскую городскую больницу Днепра доставили 7-летнего мальчика с серьезным ранением руки. Оказалось, ребенок выстрелил себе в руку из пистолета, сообщает Информатор в субботу, 1 июня.

Отмечается, что инцидент произошел накануне днем в селе Николаевка, которое находится недалеко от Днепра.

"Предварительно известно, что 7-летний мальчик находился в гостях вместе со своей бабушкой. Пока взрослые сидели во дворе, малыш смотрел телевизор. Видимо, в один момент ему стало скучно, и он нашел коробку, в которой лежал газовый пистолет. После этого мальчик, играючи, выстрелил себе в руку", – говорится в сообщении.

Травма оказалось достаточно серьезной, а потому медикам оставалось лишь ампутировать часть фаланги мальчика.

Ранее в больницу Днепра привезли школьника с пулевым ранением головы. Оказалось, что в него стреляли из пневматического ружья. Позже правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в ребенка. Он рассказал, что хотел перевоспитать мальчика.

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