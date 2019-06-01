Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранены два бойца

ВСУ адекватно отвечали на каждый вражеский обстрел. По данным разведки, пятеро сепаратистов были ранены.

Боевики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пять раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

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Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, противотанковые ружья, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское, Новолуганское.

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В штабе утверждают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, ответным огнемудалось ранить пятерых сепаратистов.

От начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

Напомним, депутаты поддержали закон о рекрутах и штаб-сержантах. Воинские звания пытаются привести к нормам НАТО, закон приняли в первом чтении.