Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине обесточены 53 населенных пункта

Комментариев: 1
Из-за непогоды света нет в населенных пунктах Сумской, Черкасской и Кировоградской областей.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Getty Images

В Украине из-за непогоды произошло частичное отключение электроэнергии в трех областях. Обесточенными остаются 53 населенных пункта, сообщает ГСЧС в субботу, 11 июня.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в тре областях Сумская – 30 н.п., Черкасская – 20 н.п. и Кировоградская – 3 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Накануне сообщалось, что на западе Украины снова масштабное подтопление из-за дождей. Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок, во Львовской – два жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, погода, электроэнергия, непогода, электричество, погода в Украине, отключение электричества, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ira0957    01.06.2019, 09:48
Оценка:  0
ira0957
Российские паспорта получит еще одна непризнанная республика
Вице-премьер правительства РФ представитель по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрий Козак обсудит с президентом ПМР Вадимом Красносельским проблему получения жителями Приднестровья российского гражданства.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь