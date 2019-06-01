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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, - СМИ

Комментариев: 9
Официальная встреча должна состояться в августе-сентябре 2019 года.
Трамп пригласил Зеленского на встречу
Трамп пригласил Зеленского на встречу
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом передает ZN.UA.

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Предположительно, официальная встреча между главами государств должна состояться в августе-сентябре этого года.

По информации СМИ, Трамп и Зеленский обсудят пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Подробнее о визите станет известно немного позже.

Стоит заметить, что в Администрации президента Зеленского пока визит в Белый дом не комментируют. Между тем, информацию журналистов не опровергли.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп отказал Зеленскому во встрече. Американский президент Дональд Трамп отказался встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до тех пор, пока тот не выполнит одно условие. Об этом рассказала Анна Гопко. По словам нардепа, мировые лидеры прямо говорят о том, что Зеленский должен доказать, что он самостоятельный игрок в политике, а не ставленник олигархов.

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Теги: Трамп, Зеленский, США, Украина, встреча
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Комментариев (9)
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trgvm1    01.06.2019, 10:57
Оценка:  +2
trgvm1
порохи в сша в германии в англию в канаду в францию зе-пригласили вы поняли шо вы уже история вот сидить молча и не пиздить уже ваше время истекло и точка.
Ruspidor    01.06.2019, 11:21
Оценка:  0
Ruspidor
Зря ты так, они ж люди подневольные, на зарплате, что скажут, то и пишут....
Брюква_и_Клюква    01.06.2019, 10:45
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Это символично, что Дональд сделал предложение Владимиру именно в День защиты детей!
Ruspidor    01.06.2019, 10:33
Оценка:  -1
Ruspidor
У потрохоботов сегодня траур, все в длительный запой ушли!
Плач Ярославны про уникальную роль потроха как незаменимого "дипломата" не продержался и 2х недель. И фальшивые "информации от источников" не помогли....
PINKIPAU    01.06.2019, 11:31
Оценка:  +1
PINKIPAU
Я тебя разочарую, дружок. Никто не пьет, никто не плачет. Это обычная практика, смотрины. Снизошел Трамп, сменил гнев на милость, вот и хорошо. Посмотрят на новоиспеченного, поговорят.
Колорад    01.06.2019, 10:23
Оценка:  -3
Колорад
Участие армии в АТО признали незаконным..... Трамп будет воспитывать зелёного....))))
Ruspidor    01.06.2019, 10:30
Оценка:  -1
Ruspidor
Что ж там над вами на рассее распыляют-то?... Без тяжелых металлов тут не обошлось...
Колорад    01.06.2019, 10:36
Оценка:  0
Колорад
Вам, майдавошкам, всі росіяни, хто не підтримує бандерблядство в Україні.
Ruspidor    01.06.2019, 11:20
Оценка:  0
Ruspidor
А еще те, кто пользуются гугл переводчиком...
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