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Швейцария направила 400 тонн гумпомощи в "ДНР"

Комментариев: 4
Жители Донбасса получат реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.
Швейцария помогает Донбассу
Швейцария помогает Донбассу
Наша газета

Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 22 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовали 22 грузовых автомобиля от посольства Швейцарии в Украине", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой почти 400 тонн. Автомобили перевозили химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

Напомним, на прошлой неделе Швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило на Донбасс 21 грузовик с гуманитаркой весом 420 тонн. Транспортные средства перевозили химические реагенты для очистки воды.

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Теги: Украина, Швейцария, донбасс, Гуманитарная помощь, ДНР, ДНР новости, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    01.06.2019, 11:42
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это здорово! Хлорная известь хорошо подходит для утилизации трупов и при этом весьма проста в применении!
PINKIPAU    01.06.2019, 11:37
Оценка:  +1
PINKIPAU
Кончились бабки у Путина, не на что содержать анклавы нестабильности. Начали русскомирцы жрать из под себя, клянчить помощь у загнивающего запада))))).
П    01.06.2019, 11:16
Оценка:  +1
П
А белые камазы расийских гумконвоев закончились?
Alcoolique    01.06.2019, 11:10
Оценка:  0
Alcoolique
только всё это получат не жители Донбасса а кацапское быдло с автоматами.
Olshankin    01.06.2019, 10:51
Оценка:  -1
Olshankin
Все мирные товары, стройматериалы подойдут. Главное, чтобы не было оружия и боеприпасов.
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