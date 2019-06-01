Швейцария направила 400 тонн гумпомощи в "ДНР"

Жители Донбасса получат реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 22 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовали 22 грузовых автомобиля от посольства Швейцарии в Украине", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой почти 400 тонн. Автомобили перевозили химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь.

Напомним, на прошлой неделе Швейцарское агентство развития и сотрудничества отправило на Донбасс 21 грузовик с гуманитаркой весом 420 тонн. Транспортные средства перевозили химические реагенты для очистки воды.

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