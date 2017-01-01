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Экс-прокурор получил 9 лет за сотрудничество с боевиками

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Бывшего сотрудника прокуратуры осудили к 9 годам тюрьмы за то, что он сотрудничал с боевиками на Донбассе.
Осужденный экс-прокурор
Осужденный экс-прокурор
Facebook/Дмитро Сус

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Экс-сотрудника прокуратуры заочно осудили к 9 годам тюрьмы за сотрудничество с боевиками так называемой “ДНР”. Об этом сообщили Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

В ходе специального судебного производства установлено, что с августа 2014 года экс-прокурор начал сотрудничать с террористической организацией "ДНР", заняв должность начальника следственного управления так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР”, - сообщил Лысенко.

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К слову, осужденный экс-прокурор по сегодняшний день продолжает работать на боевиков. Перебежчик дает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведения следственных действий, вызовов на допрос, незаконного задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, в Тернопольской области осудили террористку “ЛНР”. Суд признал женщину виновной в террористической деятельности.

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Теги: боевик, терроризм, экс-прокурор, тюрьма
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