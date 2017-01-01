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В Украине с начала года утонули 274 человека

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Самые распространенные причины утопления – купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.
Только за сутки 30 мая утонули пять украинцев
Только за сутки 30 мая утонули пять украинцев

На водоемах Украины стремительно растет и количество несчастных случаев. Это связано с увеличением температурных показателей, сообщает ГСЧС в субботу, 1 июня.

Отмечается, что на пять месяцев нынешнего года утонули 274 человека, из которых 25 детей. Только за сутки 30 мая утонули пять украинцев. При этом с начала года было спасено 138 человек, в том числе 20 детей.

"Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области утонули двое детей. Они погибли в оросительном канале в Михайловском районе. Им было по двенадцать лет.

Также стало известно, что в Одесской области в бассейне утонул шестилетний мальчик.

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Теги: Украина, украинцы, погибли, утопился, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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