В Днепропетровской области нашли труп правоохранителя – СМИ
Тело мужчины было обнаружено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове.
В Днепропетровской области в лесу нашли труп правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источнкии в правоохранительных органах.
Утвержается, что тело мужчины было найдено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове. Кроме того, он был прикован к дереву.
Сейчас труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти.
Начато досудебное расследование.
Ранее в лесу между селами Житомирской области обнаружили привязанный к дереву труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.
Также сообщалось, что в Украине за год нашли более тысячи неопознанных трупов.
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