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В Днепропетровской области нашли труп правоохранителя – СМИ

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Тело мужчины было обнаружено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове.
Полиция начала досудебное расследование
Полиция начала досудебное расследование
Корреспондент.net

В Днепропетровской области в лесу нашли труп правоохранителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источнкии в правоохранительных органах.

Утвержается, что тело мужчины было найдено с признаками гнилостных изменений и полиэтиленовым пакетом на голове. Кроме того, он был прикован к дереву.

Сейчас труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти.

Начато досудебное расследование.

Ранее в лесу между селами Житомирской области обнаружили привязанный к дереву труп неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет.

Также сообщалось, что в Украине за год нашли более тысячи неопознанных трупов.

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Теги: смерть, полиция, мужчина, труп, трупы, Днепропетровская область, погиб
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Источник: korrespondent.net

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