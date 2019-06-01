Полторак анонсировал мотивационные премии бойцам ВСУ

Премии планируют начислять перед выходом в районы ООС.

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о том, что бойцы ВСУ будут получать мотивационные премии перед прямым выходом в районы проведения операции Объединенных сил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Полторак уверен, что денежное начисление перед выходом в ООС прибавить мотивации бойцам и улучшит эффективность выполнения их боевых заданий.

С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3000 гривен, - сообщил министр обороны.

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Напомним, Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ. Президент внес в парламент представления об увольнении главы МИД, Минобороны и главы СБУ.