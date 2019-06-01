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Зеленский показал трогательное фото в День защиты детей

Комментариев: 1
Президент опубликовал искреннее фото со своими детьми и женой.
Зеленский опубликовал фото с семьей
Зеленский опубликовал фото с семьей
instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил украинцев с Днем защиты детей, который отмечают сегодня, 1 июня. Гарант поделился на своей странице в Instagram искренним фото со своими детьми и первой леди.

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Впервые президент показал публике своего младшего сына Кирилла. На фото позирует старшая дочь Зеленских Александра, первая леди страны Елена и сам Владимир.

Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться! - написал президент Зеленский.

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Трогательный снимок президентской семьи прокомментировали тысячи пользователей. Многие отметили, что новый президент - самый открытый из всех гарантов.

Напомним, Зеленский планирует поездку в Париж. Президент Украины изъявил огромное желание работать над усилением украинско-французских отношений.

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Теги: Зеленский, президент, фото, семья, день защиты детей
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Комментариев (1)
ЗаУкраину    01.06.2019, 14:16
Оценка:  0
ЗаУкраину
а в это время сотни донбасских детей шестой год живут по подвалам. А мы будем пять лет смотреть на кривляющуюся рожу клоуна, и орать:красссаваааа!!!
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