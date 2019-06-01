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Военные получат премии перед привлечением к ООС

Комментариев: 2
В Минобороны решили повысить мотивацию личного состава подразделений, которые завершают боевое слаживание.
Бойцам ВСУ регулярно повышают зарплаты
Бойцам ВСУ регулярно повышают зарплаты
Прес-центр штабу ООС / Facebook

Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе будут премировать в размере 3 тысяч гривен. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак на своей странице в Facebook в субботу, 1 июня.

Полторак сообщил, что это решение было принято во время пребывания в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на Закарпатье.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысячи гривен", – сообщил Полторак.

Ранее сообщалось, что в апреле военным и полиции повысили зарплаты. Так, военнослужащие на первой линии столкновения в зоне ООС получили от 22 тысяч гривен, а патрульные полицейские – на две-три тысячи больше.

Также бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с 1 апреля минимальная доплата должна составлять 12 тысяч гривен для каждого военнослужащего на передовой.

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Теги: Украина, военные, военнослужащие, ВСУ, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Firstfurion    01.06.2019, 14:12
Оценка:  -1
Firstfurion
Мотивацией, должна быть присяга защите своей родины, а не за вонючие 3к. Но это если глобально. А по факту, хватит устраивать войны ради наживы. Давайте уже блеать научимся уже жить мирно друг с другом.
Хотя, кого я обманываю...
ВасяизИваново    01.06.2019, 14:09
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Пенсы оплатят.
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