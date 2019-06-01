Военные получат премии перед привлечением к ООС

В Минобороны решили повысить мотивацию личного состава подразделений, которые завершают боевое слаживание.

Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе будут премировать в размере 3 тысяч гривен. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак на своей странице в Facebook в субботу, 1 июня.

Полторак сообщил, что это решение было принято во время пребывания в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на Закарпатье.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысячи гривен", – сообщил Полторак.

Ранее сообщалось, что в апреле военным и полиции повысили зарплаты. Так, военнослужащие на первой линии столкновения в зоне ООС получили от 22 тысяч гривен, а патрульные полицейские – на две-три тысячи больше.

Также бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с 1 апреля минимальная доплата должна составлять 12 тысяч гривен для каждого военнослужащего на передовой.

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