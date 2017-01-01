На Киевщине ребенок получил пулевое ранение в голову
В Киевской области пятилетний мальчик получил тяжелое ранение головы в результате случайного выстрела. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 июня.
Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.
"По характеру полученной травмы врачи проводят оперативное вмешательство. По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.
Полицейским удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.
Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику.
Ранее стало известно, что больницу Днепра доставили 7-летнего мальчика с серьезным ранением руки. Оказалось, что ребенок выстрелил себе в руку из пистолета.
Также сообщалось, что в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.
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