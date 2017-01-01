На Киевщине ребенок получил пулевое ранение в голову

У мальчика открытая черепно-мозговая травма. Врачи проводят срочное оперативное вмешательство.

В Киевской области пятилетний мальчик получил тяжелое ранение головы в результате случайного выстрела. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 июня.

Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.

"По характеру полученной травмы врачи проводят оперативное вмешательство. По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику.

Ранее стало известно, что больницу Днепра доставили 7-летнего мальчика с серьезным ранением руки. Оказалось, что ребенок выстрелил себе в руку из пистолета.

Также сообщалось, что в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.

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