Рада переименует две области

Парламентарии согласились на переименование двух областей.

Предварительно парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1), передает Сегодня.

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Парламенту рекомендуют переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую.

Отмечается, что законопроекты не противоречат Конституции Украины, о чем свидетельствуют решения Верховного суда Украины.

К слову, переименование населенных пунктов и областей в Украине происходит в рамках декоммунизации. Предварительно парламент переименовал Днепропетровск в Днепр, а Кировоград - в Кропивницкий. В ближайшее время Рада проголосует за переименование двух областей, центрами которых являются эти города.

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Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект о голосовании военных. Президент внес очередной законопроект касательно военнослужащих.