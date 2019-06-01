Луценко заявил о рейдерской атаке на город

Мошенники, "черные" нотариусы и "титушки" атаковали город в Киевской области, утверждает генпрокурор.

В Киевской области произошла рейдерская атака на город с населением в 18 тысяч человек. Об сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 1 июня.

Глава надзорного ведомства утверждает, что атака произошла 31 мая. Она была отбита совместно с Национальной полицией Украины.

"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, "черных" нотариусов и "титушек" был 18-тысячный город на Киевщине. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", – сообщил Луценко.

При этом генпрокурор не уточнил, в каком именно городе произошли события.

Также генпрокурор сообщил, что это свидетельствует о необходимости "изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".

Напомним, 22 мая полиция пресекла рейдерский захват гостиницы в Подольском районе. Его пыталась захватить группа рейдеров из 40 человек. Десять человек удалось задержать.

А в Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода. Тогда было задержано около 50 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet