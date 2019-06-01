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Луценко заявил о рейдерской атаке на город

Комментариев: 7
Мошенники, "черные" нотариусы и "титушки" атаковали город в Киевской области, утверждает генпрокурор.
Юрий Луценко утверждает, что атака произошла 31 мая
Юрий Луценко утверждает, что атака произошла 31 мая
ГПУ

В Киевской области произошла рейдерская атака на город с населением в 18 тысяч человек. Об сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в субботу, 1 июня.

Глава надзорного ведомства утверждает, что атака произошла 31 мая. Она была отбита совместно с Национальной полицией Украины.

"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, "черных" нотариусов и "титушек" был 18-тысячный город на Киевщине. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", – сообщил Луценко.

При этом генпрокурор не уточнил, в каком именно городе произошли события.

Также генпрокурор сообщил, что это свидетельствует о необходимости "изменений в законодательство о регистрационных функциях, которых мы с министром юстиции добиваемся уже второй год".

Напомним, 22 мая полиция пресекла рейдерский захват гостиницы в Подольском районе. Его пыталась захватить группа рейдеров из 40 человек. Десять человек удалось задержать.

А в Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода. Тогда было задержано около 50 человек.

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Теги: рейдерство, Луценко, Киевская область, город, рейдерский захват, рейдер, рейдерство в Украине, рейдеры, Юрий Луценко, "титушки"
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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zadneprohodchik    01.06.2019, 16:15
Оценка:  0
zadneprohodchik
Юга франкфуртский никак не попустит белка
SergioS    01.06.2019, 15:53
Оценка:  +3
SergioS
Х. з. в каком городе и на какой планете. Срочно в номер!
slavyanstar    01.06.2019, 15:53
Оценка:  +1
slavyanstar
Опять не опохмелился?
Pivkov3    01.06.2019, 15:49
Оценка:  +2
Pivkov3
Алкаш, рейдерская атака титушек, чёрных нотариусов, майдаунов, бандерлогов и прочих кастрюль на Украину началась в 2013 и до сих пор не отбита, к сожалению.
boginterneta    01.06.2019, 16:00
Оценка:  0
boginterneta
Ага,козломордому видніше.
otstoi-002    01.06.2019, 15:09
Оценка:  +6
otstoi-002
Проснулся дебил!!
Ruspidor    01.06.2019, 15:12
Оценка:  +2
Ruspidor
Да сам же и организовал...
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