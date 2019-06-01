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Убил жену и повесился: 2-летний малыш прожил 2 дня в квартире с трупами родителей

Комментариев: 2
Мотивы убийства ищут полицейские.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Запорожье двухлетний малыш прожил два дня в квартире с трупами своих родителей. Об этом инциденте рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения в ходе семейной ссоры убил свою жену 1993 года рождения. После преступления он покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Все это происходило на глазах у двухлетнего сына супругов. Более того, тела двух погибших обнаружили через два дня после их смерти. Все это время ребенок провел в запертой квартире с трупами своей матери и отца.

Мотивы преступления до сих пор непонятны. Полиция проводит досудебное расследование.

О чем мог думать взрослый мужчина, который убил мать ребенка, а затем сам покончил самоубийством и оставил своего ребенка одного среди мертвых, - прокомментировал двойное убийство Аброськин.

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Напомним, стали известны подробности двойного убийства в Коломые. Следствие установило, что адвокат сам убил свою жену, а потом покончил жизнь самоубийством.

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Теги: самоубийство, ребенок, трупы, мать, отец
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Комментариев (2)
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Viksy27    01.06.2019, 15:57
Оценка:  +1
Viksy27
Бедный малыш, это очень большая психологическая травма.
ВосставшийИзБана    01.06.2019, 16:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Родиться в такой семейке уже само по себе сильная психологическая травма.
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