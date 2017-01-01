Во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района.

В Донецкой области полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 июня.

Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую. Во время обыска по месту ее проживания полицейские изъяли еще две гранаты РГД-5.

По данному факту возбуждено сразу три уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе женщина продавала гранаты по 300 гривен

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина продал полицейским пистолет и гранату. Для задержания торговца оружием с поличным, правоохранители сделали у него две покупки.

Также сообщалось, что в Одессе задержали группу торговцев оружием. Оперативники задокументировали факт реализации злоумышленниками двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова.

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