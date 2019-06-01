“Огромная пиратская каравелла”: Соколова едко высмеяла Путина из-за морского трибунала

В своем авторском шоу украинская телеведущая высмеяла Путина и правящую верхушку РФ.

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Известная украинская телеведущая Янина Соколова в своем авторском шоу на видеохостинге Youtube едко высмеяла Путина и его приспешников из-за морского трибунала касательно украинских моряков.

Соколова назвала Путина главным пиратом мира из-за того, что тот отказался вернуть пленных украинских моряков, несмотря на решение Международного морского трибунала по морскому праву.

У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Ваш летучий "Дзержинец", корабль-призрак пятой экономики в мире под управлением невменяемой сухопутной крысы несется в пучину международной изоляции, - отметила журналистка.

Досталось также приспешникам Путина: Лаврову, Медведеву, Пескову, Шойге.

На этой команде уже негде черной метки ставить, паруса санкций раздувают они, а цингой без испанских лимонов болеете вы. Но вам необязательно идти на дно вместе с этими "джентельменами удачи". Пока наши моряки у вас в заложниках, вы все в заложниках у этой морской капусты с золотыми часами, - добавила Соколова.

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Напомним, Соколова жестко потроллила пропагандистку Скабееву. Украинская журналистка опубликовала обращение к российской “коллеге”.