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“Огромная пиратская каравелла”: Соколова едко высмеяла Путина из-за морского трибунала

Комментариев: 1
В своем авторском шоу украинская телеведущая высмеяла Путина и правящую верхушку РФ.
Соколова упрекнула Путину за моряков
Соколова упрекнула Путину за моряков
facebook.com/yanina.sokolova

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Известная украинская телеведущая Янина Соколова в своем авторском шоу на видеохостинге Youtube едко высмеяла Путина и его приспешников из-за морского трибунала касательно украинских моряков.

Соколова назвала Путина главным пиратом мира из-за того, что тот отказался вернуть пленных украинских моряков, несмотря на решение Международного морского трибунала по морскому праву.

У вас теперь в центре Москвы огромная пиратская каравелла. Ваш летучий "Дзержинец", корабль-призрак пятой экономики в мире под управлением невменяемой сухопутной крысы несется в пучину международной изоляции, - отметила журналистка.

Досталось также приспешникам Путина: Лаврову, Медведеву, Пескову, Шойге.

На этой команде уже негде черной метки ставить, паруса санкций раздувают они, а цингой без испанских лимонов болеете вы. Но вам необязательно идти на дно вместе с этими "джентельменами удачи". Пока наши моряки у вас в заложниках, вы все в заложниках у этой морской капусты с золотыми часами, - добавила Соколова.

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Напомним, Соколова жестко потроллила пропагандистку Скабееву. Украинская журналистка опубликовала обращение к российской “коллеге”.

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Теги: Янина Соколова, Путин, морской трибунал, моряки, пират
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    01.06.2019, 16:16
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ ЖАЛКИ , СМЕШНЫ И УБОГИ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОВЛИЯТЬ НА ЧТО ЛИБО ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ЧТО ТО ......)))))
ВосставшийИзБана    01.06.2019, 16:10
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Вот только не летучий "Дзержинец", а летучий маланец.
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