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Зеленский расширил структуру АП своими помощниками

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Ранее из новых должностей в структуру администрации входили только советник и пресс-секретарь президента.
Зеленский добавил новые должности в АП
Зеленский добавил новые должности в АП
Пресс-служба Администрации президента Украины

Президент  Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 года. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года Вопросы администрации президента Украины.

Начал со скандала. Главные назначения Зеленского

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Теги: Администрация Президента, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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