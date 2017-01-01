Зеленский расширил структуру АП своими помощниками

Ранее из новых должностей в структуру администрации входили только советник и пресс-секретарь президента.

Президент Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации президента должности своего первого помощника, помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая.

Ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 года. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года Вопросы администрации президента Украины.

Начал со скандала. Главные назначения Зеленского

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