Зеленский возобновил в должности Кулебу, которого уволил Порошенко

Указ появился на сайте АП.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, в День защиты детей возобновил Николая Кулебу в должности уполномоченного по правам детей. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Администрации президента.

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К слову, 19 мая Петр Порошенко уволил Николая Кулебу из этой должности.

В свою очередь сам чиновник написал на своей странице в Facebook итоги встречи с главой государства.

Вместе Владимиром Зеленским обсудили острые проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи. Спасибо за доверие и молю Бога, чтобы быть достойным Божьего призвания, - написал Кулеба.

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Напомним, Зеленский на следующей неделе назначит новых участников контактной группы по Донбассу. По предварительной информации, имена новых переговорщиков станут известны 5 июня.