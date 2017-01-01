Данилюк подвел итоги первого заседания СНБО

На совещании было выявлено "несколько системных проблем в сфере, которые могут создать угрозу нацбезопасности".

Первое совещание президента с членами Совета национальной безопасности и обороны было созвано по вопросам энергетики. Вместе с руководителями энергетической отрасли было выявлено "несколько системных проблем в сфере, которые могут создать угрозу нацбезопасности", заявил секретарь СНБО Александр Данилюк 1 июня.

По его словам, участники совещания "оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля и целесообразность его отсрочки".

"Премьер-министр заверил, что правительство примет решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - отметил Данилюк в сообщении на своей странице в Facebook.

Также, добавил он, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.

Что произошло с ситуационной комнатой в АП

"Правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего - усилить безопасность шахтеров. Также по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте Лесная", - сообщил секретарь СНБО.

Данилюк также заявил, что критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство "уладит как можно быстрее".

"Это - восстановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - написал бывший министр финансов.

Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте Лесная, где погибли два горняка. Перед заседанием он сменил состав Совбеза.

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