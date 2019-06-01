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В Киеве девушка выпала из балкона: полиция рассматривает версию убийства

Комментариев: 2
Погибшей было всего 20 лет.
Девушка погибла от удара
Девушка погибла от удара
Информатор

В Киеве по адресу улица Княжий Затон, 21 около 14:30 20-летняя девушка выпала из общего балкона жилой многоэтажки. Об этом передает Информатор.

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Тело девушки обнаружили слишком далеко от дома, поэтому полицейские подозревают, что это могло быть не самоубийство, а умышленное убийство.

Свидетелем этого происшествия стала консьержка этого дома. Женщина рассказала, что услышала только сильный хлопок. Ранее эту девушку в доме свидетельница не видела. Также женщина сообщила, что вход на крышу дома всегда находится под замком, поэтому многое в этой истории непонятно. Медики, которые приехали на вызов, констатировали смерть.

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Полицейские на данный момент устанавливают все детали этого происшествия. По предварительной информации, рассматриваются две версии: суицид и умышленное убийство.

Напомним, пьяная студентка выпала с 7 этажа общежития во Львове. Девушка осталась живой.

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Теги: девушка, падение, балкон, смерть, самоубийство
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Комментариев (2)
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Ukraineslava    01.06.2019, 18:32
Оценка:  +1
Ukraineslava
Блин такая молодая ,ее еще трахать и трахать можно было...(
Вшивая_Вышиванка    01.06.2019, 18:13
Оценка:  -4
Вшивая_Вышиванка
А чего не три версии или четыре?
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