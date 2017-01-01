Зеленский вернул уволенного Порошенко омбудсмена

Николай Кулеба занимал должность уполномоченного по правам ребенка с декабря 2014 по 19 мая этого года.

Президент Владимир Зеленский вновь назначил Николая Кулебу на пост уполномоченного по правам ребенка. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 1 июня.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.я.

19 мая Кулеба был уволен с поста, который занимал с декабря 2014 года, предыдущим президентом Петром Порошенко.

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