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Зеленский вернул уволенного Порошенко омбудсмена

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Николай Кулеба занимал должность уполномоченного по правам ребенка с декабря 2014 по 19 мая этого года.
Николай Кулеба, детский омбудсмен
Николай Кулеба, детский омбудсмен
facebook.com/nikolai.kuleba.5

Президент Владимир Зеленский вновь назначил Николая Кулебу на пост уполномоченного по правам ребенка. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 1 июня.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.я.

19 мая Кулеба был уволен с поста, который занимал с декабря 2014 года, предыдущим президентом Петром Порошенко.

 

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Теги: омбудсмен, Администрация Президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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