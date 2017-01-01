Полицейский из ружья ранил мальчика в голову

Правоохранитель, находясь вне службы, "пристреливал" ружье и случайно попал в ребенка в соседнем дворе, заявили в Нацполиции.

В причастности к ранению пятилетнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области подозревают сотрудников местной полиции, говорится сообщении в пресс-службы Государственного бюро расследований 1 июня.

31 мая в реанимационное отделение больницы доставили мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Медики выявили у ребенка проникающие огнестрельные ранения головы.

Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

На месте происшестивия полиция нашла гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области", - отмечается в сообщении.

Следователями ГБР открыто производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

В данный момент проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

ГБР готовит их задержание и сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения.

На сайте Национальной полиции в 20.00 появилось сообщение о том, что их сотрудник вне службы в соседнем дворе "пристреливал" ружье.

"Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гуляла ребенок", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.

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