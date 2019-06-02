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Киев призвал усилить давление на РФ из-за моряков

Комментариев: 1
МИД Украины обратился к странам-партнерам, чтобы добиться от Москвы выполнения решения трибунала ООН.
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин

Министерство иностранных дел Украины в субботу, 1 июня, обратилось ко всем главам МИД стран-партнеров с просьбой усилить давление на Россию для выполнения решения Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения украинских кораблей и моряков. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное "политически и через национальные морские администрации".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков в связи с постановлением трибунала ООН. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Трибунал ООН по морякам. Есть шанс на свободу?

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Теги: Россия, МИД Украины, Керченский пролив, моряки, трибунал, освобождение, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
haarp    02.06.2019, 01:09
Оценка:  0
haarp
их же Украина считает военнопленными , а морское право относится к гражданским , - так что давай до свидание !!!
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