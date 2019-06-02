Супрун рассказала о пользе футбола

Глава Минздрава указала на позитив от просмотра матчей и посоветовала играть в футбол.

И.о. здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, насколько полезно смотреть футбол и играть в него. Об этом она написала в Facebook 1 июня.

По словам главы Минздрава, просмотр игры позитивно влияет на психическое здоровье и когнитивные навыки. При этом важно не превышать дозировку алкоголя, пить воду и следить за питанием.

"Пива стоит пить не более 350 мл - это то количество спирта, которое печень может обезвредить относительно быстро", - отметила Супрун.

Но гораздо полезнее играть в футбол, подчеркнула и. о. министра. Регулярная игра в футбол улучшает здоровье, позитивно влияет на самооценку и уменьшает стресс. Он является отличной кардиотренировкой, учит координации, способствует социализации и актуален для любого возраста.

К тому же, есть доказательства, что футбол в различных форматах продолжительности тренировок и нагрузки - полезный вид физической активности в случае диабета 1 и 2 типа, гипертонии, ожирения, многих заболеваний мышц, костей и суставов, синдрома хронической усталости и даже депрессии.

Ранее глава Минздрава призвала отказаться от традиции отпускать в небо надувные шары , указав на их вред для окружающей среды.

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