На рок-фестивале под Днепром из-за урагана обрушилась крыша сцены

Kozak Fest - крупнейший этно-рок фестиваль центральной Украины.

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В На холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

Об этом сообщил музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram.

Он написал, что из-за страшного урагана “на фестивале обрушилась крыша сцены“ и “могут быть пострадавшие“. В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

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Шуров добавил, что тысячи людей “пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя“.

“Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких“, - написал Шуров.

Стоит отметить, что в 2018 году KOZAK Fest посетили около 100 тысяч человек.

Как сообщалось 23 мая, в Ивано-Франковской области, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.