На рок-фестивале под Днепром из-за урагана обрушилась крыша сцены
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В На холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены.
Об этом сообщил музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram.
Он написал, что из-за страшного урагана “на фестивале обрушилась крыша сцены“ и “могут быть пострадавшие“. В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.
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Шуров добавил, что тысячи людей “пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя“.
“Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких“, - написал Шуров.
на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.
Стоит отметить, что в 2018 году KOZAK Fest посетили около 100 тысяч человек.
Как сообщалось 23 мая, в Ивано-Франковской области, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.