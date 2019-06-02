ОБСЕ опубликовала мрачное видео разрушений на Донбассе

Съемка была сделана с высоты птичьего полета.

В ролике видны последствия обстрелов оккупантов скриншот из видео

В сети опубликовали видео разрухи на Донбассе заснятое с высоты птичьего полета.

Соответствующие документальные материалы опубликован в Facebook на странице Специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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“Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения“, - говорится в сообщении.

Также в интернете разместили видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов СММ ОБСЕ. В ролике показали последствия разрушительных смертельных обстрелов оккупантов.

Как сообщалось 1 июня, ОБСЕ заявила о новом вооружении возле жилых домов.