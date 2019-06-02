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ОБСЕ опубликовала мрачное видео разрушений на Донбассе

Комментариев: 9
Съемка была сделана с высоты птичьего полета.
В ролике видны последствия обстрелов оккупантов
В ролике видны последствия обстрелов оккупантов
скриншот из видео

В сети опубликовали видео разрухи на Донбассе заснятое с высоты птичьего полета.

Соответствующие документальные материалы опубликован в Facebook на странице Специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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“Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения“, - говорится в сообщении.

Также в интернете разместили видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов СММ ОБСЕ. В ролике показали последствия разрушительных смертельных обстрелов оккупантов.

 

Как сообщалось 1 июня, ОБСЕ заявила о новом вооружении возле жилых домов.

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Теги: ОБСЕ, война, Донбасс
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Комментариев (9)
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doc1    02.06.2019, 11:43
Оценка:  +1
doc1
Типичный русский мир, ты вы еще Грозный не видели после прихода узкого мира
farfalle    02.06.2019, 11:55
Оценка:  0
farfalle
Русский мир - в Крыму. А на Донбассе пока украинский
VSHIVANKA    02.06.2019, 11:39
Оценка:  -2
VSHIVANKA
И КТО ЖЕ ЭТО ВСЁ РАЗРУШИЛ ?
НЕ ИНАЧЕ АРМИЯ ЛДНР САМА СЕБЯ ОБСТРЕЛИВАЛА РАДИ КАРТИНКИ !!!!
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 11:54
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А вот тут ты прав. Все именно так и было.
farfalle    02.06.2019, 12:01
Оценка:  0
farfalle
Ты там был?
Николай510    02.06.2019, 11:23
Оценка:  0
Николай510
и эти кремлёвские бесы продолжают вопить о вечной дружбе "одного братского народа к другому"!
farfalle    02.06.2019, 11:56
Оценка:  0
farfalle
Кто вопит? Кроме тебя - никто. Все уж поняли, какую змею пригрели у южных границ
Nikolas_Adver    02.06.2019, 11:07
Оценка:  0
Nikolas_Adver
зима, снег... год и место какое?
ВосставшийИзБана    02.06.2019, 11:16
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А может просто съемка в ИК режиме.
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