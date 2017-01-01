В Крутах "титушки" сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ - соцсети

Срыв собрания общины происходит уже во второй раз.

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В селе Круты Нежинского района Черниговской области более полусотни молодых людей спортивной внешности под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.

Об этом сообщил пользователь Леонтий Носенко в Facebook.

“Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня во второй раз грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговщины“, - говорится в сообщении.

Цель собрания, на которое явились более 200 местных жителей - объединение с Православной Церковью Украины и выход из подчинения “РПЦ“.

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“Очевидцы сообщают, что завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этому фактически потакала. Далее москвоязычные “спортики“ заблокировали вход, а тех крутян, которые пытались попасть в свое же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю“, - написал Носенко.

“Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованные московские попы, которых в Круты в этот день наперли отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмача (в частности, в банде титушок засекли и “благочестивого“ РПЦ из Бахмачского района)“, - заявил местный житель.

Напомним, 30 мая в российском Санкт-Петербурге прошло заседание синода Российской православной церкви под предводительством патриарха Кирилла, участие в котором принял глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.

Как сообщалось 18 марта, под Киевом прихожане конфликтовали с “титушками“ УПЦ МП.