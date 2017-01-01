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В Переяслав-Хмельницком задержали полицейских, стрелявших в ребенка

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У 5-летнего ребенка проникающие огнестрельные ранение головы.
Мальчика ранили из ружья
Мальчика ранили из ружья
depositphotos.com

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В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев

По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

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“Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР“, - сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

“Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства“, - написал он.

Как сообщалось, 31 мая в реанимационное отделение больницы доставили мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Медики выявили у ребенка проникающие огнестрельные ранения головы.

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Теги: Переяслав-Хмельницкий, ребенок, стрельба, ранение, полиция
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