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Задержаны полицейские, которые ранили ребенка в Киевской области

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Подозреваемые во время совершения преступления находились вне службы в состоянии алкогольного опьянения.
Глава Нацполициии сообщил о задержании двух правоохранителей
Глава Нацполициии сообщил о задержании двух правоохранителей
Корреспондент.net

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что двое полицейских, подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, задержаны. Об этом он написал в Facebook 2 июня.

Князев подчеркнул, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - отметил глава Нацполиции.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

Напомним, в субботу, 1 июня, 5-летний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимационное отделение с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела.

Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

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Теги: Киевская область, ребенок, стрельба, полиция, ранение, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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