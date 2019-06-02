Глава МИД Франции посетил Чернобыль
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Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил зону отчуждения в Чернобыле.
Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон на своей странице в Twitter.
“Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI“, - написала Дюмон.
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Французские промышленная группа Bouygues и строительная компания VINCI в составе совместного предприятия НОВАРКА выполняли работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию нового безопасного Конфайнмента над 4-м реактором Чернобыльской АЭС, на котором произошла авария 26 апреля 1986 года.
Стоит отметить, конфайнмент - это многофункциональный комплекс для преобразования объекта “Укрытие“ в экологически безопасную систему. Он состоит из 19 подструктур, включая основное - защитное сооружение в виде арки со специальной двойной обшивкой, а также особые фундаменты, западную и восточную торцевые стены, нестандартные мостовые краны, многофункциональную систему вентиляции, технологический комплекс с участками дезактивации, фрагментации и упаковки радиоактивных материалов и т.д.
Как сообщалось, мини-сериал “Чернобыль“, по данным International Movie Data Base, обошел по популярности “Игру престолов“.